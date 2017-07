Alsof de digitale revolutie een onzichtbaarheidskleedje over hem heen heeft gelegd

De brievenbus kan vanaf zijn plek het hele dorp zien. In de verte staat een circustent op een parkeerplaats. Hij ziet de alleenstaande moeders in de rij staan. Met in de ene hand een telefoon en in de andere hand een sigaret.



Een man in een clownskostuum geeft ballonnen aan de kinderen, maar de kinderen willen geen ballon, nee, ze willen het mobieltje van hun moeder, zodat ze Brandweerman Sam kunnen kijken op Netflix. De brievenbus kijkt naar de grote tros ballonnen. Nu weten de ballonnen ook eens hoe brievenbussen zich voelen, denkt hij.



Naast de parkeerplaats ligt een basketbalveldje. Het betonnen veldje wordt zo weinig gebruikt dat er inmiddels gras op groeit. De twee basketbalringen hangen loodrecht tegenover elkaar. Ze haten hun leven. Ze worden nooit meer aangeraakt, ja, soms schrijft een jonge­tje met een beugel scheldwoorden op hun palen, maar dat is geen sport. Het basketbalveldje wil zichzelf het liefste keihard de grond in dunken.



De brievenbus kijkt de tuin in van de overburen. Op de keukendeur hangt een 'Hier waak ik'-bordje, maar de hond die daar ooit waakte, is al elf jaar dood. Die ligt in de tuin, onder de waslijn die ooit een waslijn was.



Aan de andere kant van het dorp ligt een parkje. In het parkje staat een bankje dat precies op de plek staat waar niemand ooit zou willen zitten. Het staat vol in de schaduw en onder een boom waarin alle vogels van Nederland die buikloop hebben zich elke morgen lijken te verzamelen. Was ik maar een brievenbus, denkt het bankje.



Was ik maar een prullenbak, denkt de brievenbus.



