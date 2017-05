Waarom? Geen antwoord voldoet

Hoe willen ze dan dat we leven? Zoals zij? Ze stinken naar dood en verderf

Waarom willen terroristen onze wereld toch veranderen in een hel?



Omdat hun eigen leven een hel is? Omdat ze wraak willen voor wat ze is aangedaan? Van wie krijg je, als terrorist, waardering? Is er echt iemand op deze aarde die zegt: "Je hebt kinderen omgebracht voor de goede zaak, bij een concert van een tieneridool. Heel goed, hoor."



Wie de hoer speelt voor de dood, leeft al niet meer, zelfs als hij nog leeft. Hij probeert wat aan de dood te verdienen en begrijpt niet dat hij uiteindelijk niets krijgt.



De dader zal zichzelf waarschijnlijk hebben omgebracht. Het is zijn laatste wraak, want zo kunnen we hem niet straffen.



Zo groeit onze haat. We zullen ons straks kleden met wraak, we zullen wraak eten en we zullen wraak nemen. 'Bezing de wrok, godin, van onze kinderen,' variëren we op Homerus.



Is dat de houding die we niet moeten hebben? Waarom niet? Moet de dood van de kinderen niet vergolden worden?



Al die vragen maken onzeker.



Waarom een kind? ('You could have the moonlight in your hands' - Ariana Grande.)



Onzekerheid verdubbelt de angst. En de angst maakt nog onzekerder. Hoe willen ze dan dat we leven? Zoals zij? Ze stinken naar dood en verderf.



Zien de politici werkelijk niet hoe dit komt? Waar dromen die nog van als het dagelijks leven een nachtmerrie is? Wie kan mij nog beschermen? Hoe waren we er tien jaar geleden aan toe, en hoe nu? Hoe zit het met onze vooruitgang?



