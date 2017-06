Zijn soort klimt niet zomaar in onze monden, nee, de spinnen, overigens geen insecten, laten webben achter in onze lichamen

Deze week las ik in de krant dat het slecht gaat met de insecten. Dat er heel veel soorten aan het uitsterven zijn. De vlinder bijvoorbeeld. Vorig jaar zag mijn zoon voor het eerst een vlinder in het Amstelpark. Hij volgde het insect minutenlang.



Nog nooit had hij zoiets moois gezien, maar toen verscheen er een man met een vlindernetje en die plukte de mosterdkleurige vlinder uit de lucht. "Sorry jongens, maar dit is een zeldzaam exemplaar," zei hij verheugd. Daar waar mensen ­wonen, worden de dieren vanzelf zeldzaam.



Ik ging altijd wel respectvol met insecten om, maar sinds ik weet dat de hoeveelheid ervan drastisch ­afneemt, aanbid ik de onderkruipers. Zo zaten er gisteravond twee muggen in onze slaapkamer. Vroeger zou ik, enkel gekleed in een aftandse boxershort, door de kamer sluipen met een opgerolde PS van de Week in mijn rechterhand, maar gisteravond liet ik ze gewoon zoemen. Ik liet ze prikken. En toen ze genoeg van ons bloed hadden, vlogen ze het raam uit.



Toen de muggen het raam uit vlogen, kroop er een spin naar binnen. "James, die spin moet wel echt weg," schreeuwde mijn vrouw. "Gemiddeld eet een mens elk jaar acht spinnen in zijn slaap!" vervolgde ze.



Ik keek naar de spin. Zo klein, zo belangrijk en zo kansloos in een wereld vol maatje 43-schoenen. De spin keek ook naar mij. Ik keek in zijn ogen. Ik begreep hem. Zijn soort klimt niet zomaar in onze monden, nee, de spinnen, overigens geen insecten, laten webben achter in onze lichamen. Boodschappen. Waarschuwingen. Spandoeken. En ze hopen dat ons hart alles leest.



Vanochtend vloog een mot door ons trappenhuis. Het beestje vloog naar onze overvolle kapstok en bleef zitten op een zomerjasje dat ik nooit draag. Hij at er een gaatje in. Van dichtbij keek ik naar hem. Ik zag een kleine mot. En hij zag een heel grote mot.



Ja, wij mensen zijn de echte motten. We eten gaten in alles wat prachtig is.



