Volkert van der Graaf wil een held van Het Kwaad blijven

Ik kan op Facebook ademloos kijken naar een oude opname van John Coltrane of Frank Zappa, maar het gebeurt ook wel dat ik een aantal geweldige sportmomenten aan me voorbij zie trekken. Ik zie dan helden die een talent hebben, uitzonderlijk zijn.



Ik vermoed dat in bijna ieders leven het moment komt dat je ook een held wilt zijn. Ik had dat rond de pubertijd. Ik wilde Bob Dylan zijn. Tot nu toe loopt die nog maar één Nobel­prijs op me voor.



Maar stel dat je helemaal niks kunt. Je wilt je toch onderscheiden, anders verlies je je status binnen de groep. Dan rest je nog maar één ding. Een taboe doorbreken, iets doen wat absoluut niet mag. De misdaad.



"Kom, laten we een vrouw verkrachten. Dat laten we dan rechtstreeks via Facebook aan de wereld zien."



Zo worden de helden van Het Kwaad geboren. Uitzonderlijk zijn in Het Slechte als consequentie van hun domheid.



Ik las ergens dat een van die verkrachters in Zweden inderdaad niet helemaal 'goed sjoege' is, maar dan nog verklaart dat niet waarom je je ­kijkers die verkrachting wilt laten zien. Hoe geestelijk gestoord je ook bent, je wilt toch dat men je ziet als beest, als machtig mens.