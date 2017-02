Vertrouw ik economen? Niet met mijn geld

Dezelfde economen zeiden dat het zo verstandig was om de euro in te voeren

En als de economen van de Rabobank zeggen dat dat ons land veel geld gaat kosten, waar gaat dat kostbare geld dan naartoe? Naar welk land buiten de EU? In wiens zakken komt dat terecht, als het onze zakken niet zijn? En als het omgekeerde waar is - bij de EU blijven levert ons geld op - naar wie gaat dat geld dan?



Vindt u het heel vreemd dat ik de economen van de Rabobank niet geloof? Waarom zou ik 'een team van economen' van een bank meer moeten ­geloven dan één econoom? Wanneer een team van economen van een bepaalde bank iets vindt, hoe komt het dan dat een team van een andere bank, of van een andere partij, totaal andere opvattingen heeft?



Economen denken dat statistieken hun toverstaf zijn waarmee ze alles kunnen bewijzen. Maar met statistieken kun je niet toveren; je kunt er iets mee aantonen waarvan het tegendeel ook waar is.



Vertrouw ik economen?



Nou, niet met mijn geld.



Toevallig ken ik een paar economen en die zijn rijk geworden... door de crisis van 2008. De huizenprijzen daalden, zij kochten huizen en die hebben ze nu verkocht. Eenvoudiger kan het niet. Waarom heeft de Rabobank me toen niet gezegd dat ik huizen moest kopen?



Economen zijn als damesbladjournalisten: ze weten alles over de filmsterren, maar hebben daar nooit een verhouding mee. In tegenstelling tot ondernemers, die alles naaien als het maar geld opbrengt.



Economen zijn als advocaten: voor het juiste bedrag kunt u ze inhuren om te zeggen wat u wilt.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl