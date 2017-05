Verkeerd gebruik van een woord is nog geen racisme

Hierbij zweer ik plechtig dat het per ongeluk was, maar gisteren zei ik weer 'neger'.



En dat nog wel in verband met de door mij bewonderde schrijver James Baldwin, over wie een documentaire is gemaakt maar die ik vooral ken van zijn prachtige boek Giovanni's room, dat ik vroeger, eind jaren zestig, een reviaans boek vond.



Dat ik het per ongeluk zei, komt denk ik doordat ik zelden het woord neger gebruik. En het woord heeft in mijn interne woordenboek nog geen discriminerende betekenis. Blijkbaar reageert mijn gevoel niet meteen op mijn ratio.



Als ik mijn zwarte kennissen aan iemand anders beschrijf, dan zeg ik: "Hij is een hele grote Surinamer." Of: "Echt een trotse Antilliaan." Het woord negerin heb ik wel vaker gebruikt. Ik herinner me dat ik heb geschreven over mijn heldin Billie Holiday en die noemde ik een negerin.



Ofschoon ik meen dat er goede argumenten zijn om 'neger' te blijven zeggen in plaats van 'zwarte' doe ik dat niet omdat het als beledigend wordt ervaren, en ik beleefd wil blijven. Maar stel dat ik het wel doe. Dan betekent dat nog niet dat ik een racist ben.