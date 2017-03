Verboden vruchten: Verboden te lezen door anderen

Vrijdag 31 maart

Sport was ook heel lang een verboden vrucht ­(thema van de Boekenweek). Je kon niet van literatuur houden én van voetbal. En voetballiteratuur kon al helemaal niet bestaan. Maar sinds het eerste nummer van Hard Gras uitkwam, in 1994, is dat anders. Voetbal is salonfähig.



Mooie boeken verschenen er over voetbal. Glorie En Tragiek Van Het Voetbal van de Uruguyaan Eduardo Galeano. Het ­beste boek dat over voetbal is geschreven. Met Simon Kupers Voetbal Als Oorlog daar direct na.



Helaas komt voetbal in literaire werken er bekaaid van af. Als het over voetbal gaat in romans, is dat meestal in thrillers. De onvolprezen Philip Kerr - lees zijn Bernie Guntherboeken! - is bezig aan een serie over voetbalcoach Scott Manson van FC Londen. Goede reeks!



De Italiaan Sandro Veronesi schrijft goede romans (In De ban Van Mijn Vader, Kalme Chaos). Zonder voetbal, helaas. Maar deze maand verschijnt van hem Een God Waakt Over Je. 'Een episch boek over heldendom en geschiedenis.'



Met een schitterend hoofdstuk over 'tweede' keepers (de reservedoelman dus). En een werkelijk wonderschoon stuk proza over een van de spannendste voetbalwedstrijden die zijn gespeeld: Italië-West-Duitsland op het WK van 1970. Toen voetbal en literatuur nog gezworen vijanden waren.



Veronesi laat in dit stukje - De Mariaverschijning, over het doelpunt van Burgnich - zien dat je heel goed, en op een literaire manier over voetbal kunt schrijven. Hij moest maar eens aan de definitieve voetbalroman beginnen.