Veilig in de oppositiebanken - en wat dan?

Je kunt als kleinste partner door 'hard to get' te spelen relatief grote invloed uitoefenen

Een leerzamer voorbeeld is Duitsland, waar de Groenen in 1998 ondanks licht verlies in zee gingen met de zes maal grotere SPD. Ze stelden zich één speerpunt: Atomaustritt en maakten dat waar toen de roodgroene coalitie in 2002 besloot alle kerncentrales uiterlijk 2022 te sluiten.



Hard to get spelen

Hun leider Joszka Fischer stuurde inmiddels in Kosovo voor het eerst sinds 1945 Duitse soldaten de oorlog in, maar het werd de Groenen ­nauwelijks aangerekend: bij de volgende verkiezingen verspeelden ze slechts 0,6 procent. Ze konden er immers op wijzen hoe Duitsland er zonder hun regeringsdeelname uit had gezien: een land dat drijft op kernenergie.



Volgens Maurice de Hond is driekwart van de achterban van GroenLinks voor deelname aan een kabinet met VVD, CDA en D66. Maar een ­lezer in Trouw stelt daaraan de voorwaarde: '­alleen als VVD en CDA drie stappen in Klavers richting doen en hij er maar één in hun richting hoeft te doen'.



Dat zal niet gebeuren. Je kunt als kleinste partner door hard to get te spelen relatief grote invloed uitoefenen, maar slechts wanneer de anderen je strikt nodig hebben. GroenLinks kan worden ingeruild voor de ChristenUnie.



Veel slikken

Er staan Klaver dus twee wegen open. Hij kan triomfantelijk langs de kant blijven roepen dat van het gevoerde beleid niets deugt. Óf hij kan pogen van Nederland op voor zijn kiezers wezenlijke punten een iets beter land te maken, met name inzake klimaat: de kolencentrales ­subiet dicht, vliegtaks invoeren, fast forward met wind- en zonne-energie. Kan dat?



Veel ondernemers hebben belang bij milieu-investeringen en Marianne Minnesma van milieuorganisatie Urgenda noemt de VVD'ers Ed Nijpels en Pieter Winsemius de 'beste milieuministers', met als goede derde... Henk Kamp. Voor het overige moet hij veel slikken en een roerige achterban ervan overtuigen dat langs deze moeilijke weg meer bereikt wordt dan via de comfortabele weg van het eigen, zelfgenoegzame gelijk.