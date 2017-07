Van der Burg wekte wrevel, maar stónd wel ergens voor

Goed, nu het debat over het nieuwe erfpachtstelsel is volbracht, kunnen we beginnen aan de nabeschouwing. Na vijf maanden vol hoogte- en dieptepunten is het tijd om uitblinkers aan te wijzen en politici op de reservebank te zetten.



Het ligt voor de hand om wethouder Eric van der Burg uit te roepen tot man of the match. De VVD'er heeft met het nieuwe erfpachtstelsel tenslotte een verkiezingsbelofte ingelost. En dat in een raad waarin, op papier, geen meerderheid bestaat voor zijn plannen. Met een haast Rutteiaanse behendigheid is het hem gelukt van een minderheid een meerderheid te maken.



Toch is er te veel misgegaan. Zijn eerste voorstel heeft veel onrust veroorzaakt onder Amsterdammers en moest grondig op de schop. Daarnaast heeft het college enorm geblunderd met het referendum, dat eerst wel en uiteindelijk toch niet kan doorgaan. En het is hem niet gelukt de oppositie voor zich te winnen.



Het voorstel heeft geleid tot grote verdeeldheid in de raad en in de stad en dat is, zeker bij zo'n ingrijpend dossier, een te grote smet op de overwinning.



Ook D66 heeft een verkiezingsbelofte ingelost, maar daarmee is alles wel gezegd. De partij heeft zich, op een enkele kritische vraag na, vooral laf gedragen. Eric van der Burg kreeg geen enkele steun van zijn coalitiegenoot toen half Amsterdam in opstand kwam.



De wethouder wekte wrevel, maar hij stónd tenminste ergens voor. D66 niet. De voorvechter voor directe democratie deed zelfs geen enkele moeite het referendum te redden door tijdens het debat hierover te zwijgen.



De grote winnaar binnen de coalitie is SP. De partij is weliswaar tegen de erfpachtplannen, maar stemde toch voor, in ruil voor extra armoedegelden en meer sociale woningbouw in de stad. Een D66-prominent noemt deze toename van goedkope huurwoningen de grootste teleurstelling tijdens deze coalitieperiode en dat betekent dat SP het goed heeft gedaan.