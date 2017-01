Sterkte, lieve burgemeester

Lieve burgervader van Amsterdam, heel veel sterkte en kracht gewenst, natuurlijk ook voor uw vrouw en kinderen.

Marije Vermeiden



Leef met je mee meneer van der Laan. Je bent een fijn mens.

Gusta Wilhelmina



Geen betere burgemeester dan Van der Laan.

Irene Den Ouden



Heel verdrietig nieuws, voor mijnheer van der laan en de de zijnen, maar ook voor ons, Amsterdammers. Hij heeft met verve en succes de moeilijke taak vervuld om Job Cohen op te volgen. Ik wens hem sterkte en dat hij nog heel veel liefde en warmte, waardering en dank mag krijgen.

Hanna de Vries



Heel veel sterkte en ik hoop dat u nog lang van het mooie Amsterdam mag genieten.

Jolanda van den Berg



Beste burgemeester, Heel veel sterkte voor u en uw naasten. Stop alstublieft alle energie maar in genezen! Wij, al die eigengereide en mondige Amsterdammers, redden het best wel even zelf. Beloofd.

Dorette Evers



Lieve burgemeester Van der Laan wat een naar bericht. Ik hoop dat de artsen toch nog behandelmogelijkheden zien en u nog lang vader van Amsterdam maar vooral van uw gezin zult zijn.

Tineke van Leeuwen



Verschikkelijk nieuws, wens u heel veel kracht en sterkte toe in deze heftige periode en bij wat er nog komen gaat. Dank u wel voor uw goede zorgen voor onze mooie Amsterdam. Ik vind u in een woord: geweldig. Ik hoop dat u nog lang bij ons blijft.

Sebastiaan PerrasUenk



Sterkte, lieve burgermeester.

Karin Schiebaan



