Rutte en Asscher hadden die advertenties aan zichzelf moeten richten

Ik ben nog uit de tijd dat ik een boterham 'met tevredenheid' kreeg. Dat was een eenvoudige snee brood met alleen wat boter. Tevredenheid als beleg was magere worst die bestond uit niets en een opgedrongen gevoel van genoegzaamheid met de onderliggende betekenis dat je niet moest zeuren.



Tevredenheid was een woord dat een grens aanduidde: wees blij met wat je hebt, er is niet meer en als er meer zou zijn is er niets dat rechtvaardigt dat je meer zou mogen. Toegegeven, tevredenheid was, zeker na de Tweede Wereldoorlog, een steunbeer onder een calvinistische manier van leven.



Nu schijnt een derde van de Nederlanders tevreden te zijn met hun leven, een derde ontevreden en een derde weet het eigenlijk niet. Dat laatste derde zijn de zwevende kiezers. Politici ter linker- en ter rechterzijde willen nu die zwevende kiezer paaien.



Zowel Mark Rutte als Lodewijk Asscher hebben dat gedaan met advertenties. Asscher verkoopt in zijn advertentie 'recht op fatsoen', en 'geluk door te delen'. Rutte verkoopt 'doe normaal' en 'een mentaliteitskwestie' en smeekt ons 'je thuis te blijven voelen'.