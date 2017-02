Republiek Amsterdam: Waar is hier de nooduitgang?

Tot een paar weken geleden, om precies te zijn tot 5 ­januari, was er niets aan de hand voor wethouder Eric van der Burg. Geen centje pijn. Met zijn ervaring en spreekvaardigheid doorstond hij debatten met gemak. Af en toe een woede-uitbarsting, maar die zijn zo langzamerhand traditie.



Soms leek het de VVD'er zo makkelijk af te gaan, dat hij aan gallery play ging doen: oppositieleden uitdagen, kijken of hij een panna kon doen.



Begin december nam hij, met tranen in de ogen, de prijs voor beste wethouder van het jaar in ontvangst. Het kon niet op.



Hoe anders ziet zijn wereld er nu uit. Op die bewuste 5 januari kwam Van der Burg met zijn nieuwe erfpachtplannen naar buiten, waardoor huizenbezitters kunnen kiezen voor eeuwigdurende afkoop of canon.



Alle mogelijke belangenclubs - makelaars, huiseigenaren, erfpachters - uiten met ­grote woorden kritiek, waarbij de term 'diefstal' een geliefde is. Huizenbezitters zijn woedend en ineens moet Van der Burg zich in volle zalen verantwoorden tegenover boze VVD-stemmers.



Nu de druk toeneemt, maken zelfs zijn eigen VVD en bond­genoot D66 een terugtrekkende beweging. Door zorgen te uiten en kritische vragen te stellen, ­lopen de twee coalitiepartijen ­alvast vooruit op een mogelijke aftocht: als de plannen het niet halen, kunnen ze in ieder geval zeggen dat ook zij kritisch waren en niet alleen de oppositie.



Van der Burg heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. Hij heeft de ophef onderschat en het duurde te lang voordat de voorstellen naar buiten kwamen, waardoor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ­inmiddels in zicht zijn.