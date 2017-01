Republiek Amsterdam: Van der Burgs kroonjuweel

Voor Van der Burg is een nieuw erfpachtstelsel het kroonjuweel van deze coalitie

Eigenlijk is niemand écht blij met het nieuwe stelsel van eeuwigdurende erfpacht. De VVD zou het liefst nog verder gaan en erfpacht helemaal afschaffen. Coalitiegenoot D66 is ongewoon kritisch en SP zal alleen instemmen, omdat de partij dat heeft beloofd in het coalitieakkoord.



Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn kritisch over de plannen, omdat zij vrezen dat rijke Amsterdammers er meer van profiteren. Zij hebben het geld om hun erfpacht in één keer af te kopen en zijn dan overal van af. Minder vermogende huizenbezitters moeten tot in de eeuwigheid een jaarlijks oplopend bedrag betalen.



Feitelijk staat een minderheid van de raad achter de plannen van Van der Burg, maar door de coalitieverplichtingen van de SP komt hij toch aan een meerderheid, al is die kunstmatig.



Tot dusver toont de SP zich een trouwe coalitiegenoot, maar blijft dat zo als de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen een nederlaag lijdt en besluit tot een nieuwe, activistische koers?



Een referendum ligt op de loer en zal tot meer onzekerheid leiden. Recente ervaringen leren dat burgers referenda gebruiken om af te rekenen met de politiek en uit de eerste reacties lijkt dat huizenkopers nog niet staan te trappelen om voor de plannen

Voor Van der Burg is een nieuw erfpachtstelsel het kroonjuweel van deze coalitie. Om zijn belofte waar te maken, heeft hij al zijn overtuigingskracht en ervaring nodig. En dan nog moet het meezitten.



