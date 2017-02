Republiek Amsterdam: 'Spaar me niet,' zei de burgemeester

Eberhard van der Laan nam de raadsleden donderdag voorafgaand aan de vergadering even apart. Het was voor de meesten de eerste keer dat ze de burgemeester zagen sinds hij het slechte nieuws over zijn longkanker bekend had gemaakt.



De diagnose gaf weinig reden voor optimisme, had Van der Laan geschreven. 'Weinig reden voor optimisme', dat kun je ook lezen als 'genoeg reden voor pessimisme.'



Van der Laan was nuchter en strijdbaar, maar zag er met zijn linkerarm in een mitella opeens ook kwetsbaar uit. En precies dat was dus niet de bedoeling, zei Van der Laan tegen de raadsleden.



De steunbetuigingen die hij ook vanuit de fracties had ­gekregen waren hartverwarmend, maar straks in de raadszaal was het weer business as usual. Spaar mij niet, want ik zal jullie ook zeker niet sparen, waarschuwde hij de raadsleden alvast.