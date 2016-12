Republiek Amsterdam: Kiezen zal pijn doen op de woningmarkt

Links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar

De woningmarkt komt hierdoor nauwelijks in beweging. En dat is vervelend voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor een koophuis of de vrije sector. Dat geldt met name voor leraren, die, als ze twee of drie jaar ervaring hebben of een werkende partner, al boven de inkomensgrens zitten voor sociale huur.



Amsterdam heeft een schreeuwend tekort aan docenten. Het is dus van groot belang dat deze groep in de stad kan wonen. In het plan dat het college deze maand presenteerde om het lerarentekort aan te pakken, is huisvesting dan ook een belangrijk onderdeel. Daarover zijn links en rechts het in ieder geval eens.



Met nieuwbouw alleen redt Amsterdam het niet. Vorig jaar zijn zo'n 1300, middeldure woningen in aanbouw genomen, veel te weinig om het tekort weg te werken. Bovendien: het aantal nieuwe sociale huurhuizen lag veel hoger.



Om echt iets te doen voor de middengroepen, zijn ingrepen in de woningmarkt noodzakelijk. Tot een paar jaar geleden hield de gemeente woningen achter de hand voor leraren. Als die aan de slag gingen op een Amsterdamse school, konden ze hier ook wonen.



De gemeente kan hierop teruggrijpen door sociale huurhuizen geschikt te maken voor middeninkomens en een deel van deze woningen te reserveren voor docenten. Hiervoor zijn keiharde afspraken met corporaties nodig.



Inderdaad: dat gaat ten koste van andere groepen, die ook in de stad willen wonen. Maar we hebben docenten nu eenmaal hard nodig. Harde keuzes zijn onvermijdelijk. Anders is dat geroep over het belang van middeninkomens louter voor de bühne.



