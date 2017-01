Republiek Amsterdam: Inspraak, een abstract begrip?

'Nee, we willen geen rododendron, die trekt zwerfvuil aan!' zei de vrouw fel

De stoep zou worden verbreed, er kwamen wat parkeerplaatsen en een paar bomen en struiken bij, zei Kees. Prima, dacht ik, we zien het wel als het klaar is. Maar daar dachten mijn buurtgenoten anders over.



Of eigenlijk was het maar één vrouw die een zeer uitgesproken mening had over hoe de straat er uit moest komen te zien. Ze bleek bedreven in het vergaderen en beheerste het jargon tot in de puntjes. Zichtlijn, groenvoorziening, tochtcorridor, soepel jongleerde ze met ambtelijke termen.



"Nee, we willen geen rododendron, die trekt zwerfvuil aan!" zei de vrouw fel. Kees maakte een aantekening. Onvoldoende draagvlak voor rododendrons. "En dat bankje, dat gaan we dus mooi niet doen, Kees, dat wordt een hangplek voor jongeren." Kees noteerde gedwee: buurt maakt bezwaar tegen bankjes. Een andere man mompelde nog dat het hem eigenlijk wel leuk leek, zo'n bankje. "Geen sprake van!" kraaide de vrouw.



En toen moesten de bomen nog komen. Kees had aan het begin van de avond een beginnersfout gemaakt. "Het stadsdeel heeft aardig wat budget voor ons vrijgemaakt", had hij gezegd, in een poging het zaaltje voor hem te winnen. Dat kwam nu als een boemerang terug. "We willen nieuwe bomen, maar niet van die sprietjes", zei de vrouw, die de smaak te pakken had. "We willen mooie bomen. Er was budget Kees, dat heb je zelf gezegd!"



Na anderhalf uur ging iedereen weer naar huis. Ik had niks gezegd, net als de meeste aanwezigen trouwens. Maar de uitkomst leek iedereen wel te bevallen, de vrouw keek in ieder geval tevreden. En ook Kees kon tevreden zijn: er was inspraak geweest. De buurt was meegenomen, er was geluisterd naar de mensen. Er kon een vinkje worden gezet.



