Republiek Amsterdam: het allerdiepste dieptepunt

Wie woensdagavond de coalitie en oppositie elkaar vier uur lang in de haren zag vliegen, zal vermoed hebben dat hier werd voorgesteld om een heksenverbranding op de Dam te organiseren. "Dit is het allerdiepste dieptepunt dat we hebben bereikt als raad," sprak Moorman dramatisch. De lokale democratie was 'vermoord', vond GroenLinks. Aan gezwollen retoriek geen gebrek. Maar was het nou allemaal echt zo erg?



Laten we wel wezen, die stadsdelen waren altijd al het lelijke eendje in het stemlokaal. Nog net niet zo lelijk als de waterschapsverkiezingen, maar het scheelde niet heel veel.



Weet u welke partijen uw stadsdeel besturen? Weet u wie uw stadsdeelvoorzitter is? Dan behoort u tot een zeer kleine minderheid. Een op de tien mensen kent de stadsdeelvoorzitter, blijkt uit de Amsterdamse Burgermonitor. Amsterdammers hebben geen idee wat het stadsdeel precies doet, laat staat dat ze daar een mening over hebben.

Democratie vereist geïnformeerde burgers en kennelijk vinden mensen issues die spelen op stadsdeelniveau te onbelangrijk om zich in te verdiepen.



Lokale democratie is belangrijk, met het democratische stelsel moet zorgvuldig worden omgegaan en het besluit dat de raad deze week nam, is echt niet het allerfraaiste in de geschiedenis van de Amsterdamse politiek. Maar de apocalyptische taal die door de oppositie werd gebezigd was ook wat overdreven.



Uiteindelijk vinden Amsterdammers parkeertarieven een stuk belangrijker dan het bestuurlijk stelsel.



