Republiek Amsterdam: De besturende elite van de SP

En daar is de altijd zo goedlachse Brabo Emile Roemer, maar ook die kijkt dit keer heel ernstig

Een week eerder illustreerde fractievoorzitter Daniël Peters al de spagaat waarin zijn partij zich begeeft. Hij eiste opheldering over een interim-directeur van een gemeentelijke dienst die 160 euro per uur verdient. Toen hij er fijntje op werd gewezen dat het college met deze ­beloning had ingestemd, zei Peters dat zijn 'gut feeling' hem vertelde dat de twee SP-wethouder tegen hadden gestemd.



Ja, zo werkt besturen dus niet.



Toen de SP in de zomer van 2014 toetrad tot het college was de socialisten er veel aan gelegen om te laten zien dat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid konden dragen. Als het in de hoofdstad zou lukken dan kon men in Den Haag ook niet om de SP heen. Eerst de Stopera, dan de Trêveszaal, was de strategie, die nog leek te werken ook.



De twee SP-wethouders bleken solide bestuurders, de fractie hield zich keurig aan de coalitieafspraken, en al verloren de socialisten soms wat van de rode blos op de wangen, het 'Amsterdamse experiment' slaagde.



Maar inmiddels geeft niemand nog een stuiver voor de electo­rale kansen van Roemer en is de kans dat hij na een tegenvallend verkiezingsresultaat het veld moet ruimen levensgroot. Zijn opvolger, Ron Meijer of Lilian Marijnissen zijn de meest voor de hand liggende opties, zal dan vanuit de oppositie ongetwijfeld de beuk erin gooien.



En dat kan ook consequenties hebben voor de politieke constellatie in Amsterdam. Als Haagse stalorders voorschrijven dat de SP zich activistischer moet opstellen zal de bereidheid om in Amsterdam als betrouwbare bestuurspartij in te stemmen met rechtse beleidsplannen van coalitiepartners D66 en VVD ook afnemen. Bovendien dienen de lokale verkiezingen van 2018 zich langzaam weer aan, en kan de partij tegen die tijd wel weer wat rood profiel gebruiken.



Als de toon van het verkiezingsspotje een voorbode is van wat gaat komen, staat de elite in Amsterdam nog wat te wachten.



Politiek verslaggevers Roelf Jan Duin en Michiel Couzy belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? r.duin@parool.nl