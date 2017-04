'Racisme los je niet op met wit privilege'

In 2009 spraken de Verenigde Naties af om in 2011 een jaar lang aan de positie van de mensen van Afrikaanse afkomst te werken en die waar nodig te verbeteren.



Toen het eenmaal zover was, gaven veel landen niet thuis. In 2013 was er nul vooruitgang geboekt. Als antwoord hierop hebben de VN, onder druk van grassroots-organisaties en dappere mensen zoals Barryl Biekman, 2015 tot met 2024 uitgeroepen tot het Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De VN-landen krijgen zo meer tijd om zich menselijk op te stellen richting mensen van Afrikaanse komaf.



Verrassend? Nee. Pijnlijk? Ja!

Dit jaar is het tweede jaar van het VN-decennium. In Nederland hebben tien organisaties geld gekregen om een bijdrage te leveren om de doelen van het Decennium te realiseren.



Van die tien organisaties zijn er acht wit. Verrassend? Nee! Pijnlijk? Ja! Het is net als wanneer je jarig bent en iemand anders je cadeaus uitpakt en je taart opeet. Het VN-decennium is voor zwarte mensen. Zwarte mensen moeten de ruimte krijgen om uit de as van slavernij en kolonialisme te herrijzen.



Die ruimte moet komen van de Nederlandse overheid, in de vorm van middelen. En witte organisaties, die altijd voorop staan om onze problemen voor ons op te lossen, moeten een stap terugzetten en ons de ruimte geven om te emanciperen.



Racisme zit in ons dna

Toen er gelobbyd moest worden om het Decennium in het leven te roepen, waren het zwarte organisaties die op de voorgrond stonden. Nu er geoogst wordt, zien wij voornamelijk witte organisaties, met name witte vrouwen, die de handen uitsteken. Wat het mij zegt is het volgende: witte mannen veroorzaken de problemen en witte vrouwen verdienen eraan.



En terwijl dit schouwspel plaatsvindt staan wij, de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten en de nakomelingen van het gekoloniseerde Afrika aan de kant toe te kijken.



Het zou niet uit mogen maken wie aan het roer staat, maar als deze werkwijze ons in het verleden iets heeft geleerd, is het dat het probleem zo niet verholpen, maar juist geïntensiveerd wordt. Een diepgeworteld probleem als racisme, dat onderdeel uitmaakt van ons dna, los je niet op met wit privilege.



Zolang witte mensen beter weten wat goed is voor mij, zal ik mij nooit vrij voelen. Zolang mijn intellect, mijn kunnen en mijn emoties er niet toe doen, noch gewaardeerd worden, is elke poging tot emancipatie tevergeefs.