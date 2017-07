PvdA'ers en hun leven na de politiek, het is ook nooit goed

PvdA'ers zouden aan een nieuwe baan zijn geholpen door de 'baantjescarousel'. Maar is het wel zo erg?

Zo is PvdA-prominent Fatima Elatik adviseur van de Amsterdamse politietop en zit oud-stadsdeelbestuurder Egbert de Vries (PvdA) de koepel van ­woningcorporaties voor. Rekenkamerdirecteur Jan de Ridder, tevens partijprominent bij de PvdA in Haarlem, wekte lichte irritatie op met zijn kritiek op de 'ondoorzichtige stadsfinanciën' onder wethouder Udo Kock eerder dit jaar.



En de top van onderzoeksbureau OIS, ook wel het Amsterdamse centraal bureau voor de statistiek genoemd, gaat volgens de huidige coalitiepartijen regelmatig te ver. Directeur Berent Daan was lang PvdA-wethouder in Purmerend, hoofd­onderzoeker Jeroen Slot is tevens voorzitter van de PvdA in Diemen. Knarsetandend hoorde het stadhuis aan dat Slot in mei niet alleen feiten, maar ook opvattingen presenteerde over de nieuwe werkgelegenheid die het groeiende toerisme biedt.



En dan is er ook nog Felix Rottenberg, ­gewaardeerd collega-columnist in deze krant, en prominent PvdA'er. Hij werd benoemd tot voorzitter van de Kunstraad. Kort geleden presenteerde de Kunstraad, die zich over kunstsubsidies moet buigen, ineens een lijvig rapport over de drukte in Amsterdam.



"Het centrum van de stad zou gegijzeld kunnen gaan worden door internationale private partijen die hun stempel willen drukken op het commerciële toerisme," verklaarde Rottenberg de relevantie van zijn advies. Het is PvdA-retoriek waar partijleider Marjolein Moorman nog een puntje aan kan zuigen, maar waar de Kunstraad natuurlijk geen klap mee te maken heeft.