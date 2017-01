Interessant om te zien wat er vervolgens met deze uitspraken gebeurt

Interessant om te zien wat er vervolgens met deze uitspraken gebeurt. Omdat dit ­resultaat vermoedelijk enigszins resoneert met het gedachtegoed van Geert Wilders, ontkennen sommigen ter linkerzijde de wetenschappelijkheid van het onderzoek en beschuldigen ze professor Koopmans van ondeugdelijkheid. Ook journalist Wierd Duk zou vooringenomen zijn.



Vervolgens gaat een andere krant, de concurrent van het AD - NRC Handelsblad - na of het onderzoek van de hoog­leraar waar is of niet, of het deugde, en of dus de journalist zijn werk wel goed had gedaan. Die krant hoopte wellicht - dat mag ik wel stellen en het is mijn wantrouwen - dat het ­onderzoek niet zou kloppen en dat de journalist zijn werk niet goed had gedaan.



Wat blijkt? De resultaten van het onderzoek blijken waar. Sportief van NRC Handelsblad was dat het woord 'waar' vet werd afgedrukt. Je zou verwachten dat nu iedereen die de hoogleraar en de journalist wantrouwde zijn excuses ging maken of zich wat gedeisd hield. Het tegendeel is vet­gedrukt waar! Men wil nu onderzoek doen naar de data

van de hoogleraar. Hoe krankzinnig!



Uit al dat wantrouwen blijkt dat men niet aan de resultaten van dat onderzoek wil. Bewezen is nu namelijk dat we een levensgroot probleem hebben met moslims die een intolerante vorm van de islam aanhangen. Over dat probleem wil niemand praten, zelfs niet nu het wetenschappelijk onderbouwd is.



Zo wordt wantrouwen plus politieke correctheid gelijk aan zelfvernietiging.



