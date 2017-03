Omdat de drang naar roes soms zo groot is

Twee elektrische waxinelichtjes flikkeren bij een kleurenfoto in een lijst. Het is zaterdagmorgen. Als altijd ­wemelt het in de voetbalkantine van de stuiterende kinderen in de weer met ballen, Pokémonkaartjes, flesjes AA, of de vakkundige determinatie van een tosti. Het is rumoerig op dat ene hoekje na. Daar waar de lampjes branden.



Mijn zoon staat stil en kijkt het kind in de ogen. Een knap gezicht onder donkere gelhaartjes. We hebben het de afgelopen weken veelvuldig over hem gehad.



Er is een jongetje doodgegaan, had mijn oudste op een dag verteld. Hij woonde vlakbij. We hadden hem weleens zien voetballen op het pleintje.

"Hoe kan het dat ie dood is?" vroeg mijn zoon.



Even neigde ik me er vanaf te maken en 'Zomaar' te mompelen. Maar het idee dat kinderen zonder reden sterven was misschien beangstigender dan de waarheid. Ik vertelde iets over aanstekergas. Inhaleren. Een hart dat stopte. We zwegen beiden.



Nu staart mijn kind in het boek. Zijn wijsvinger ­beweegt langs de woorden die hij leest, alsof hij ze ­onderstreept. 'Dag goeie jongen. Het is niet jouw schuld. Rust zacht.'