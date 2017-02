Ollongren: 'Stad neemt stelling tegen cynisme van populisten'

Amsterdam staat open voor anderen, en voor anders zijn

De februarirevolutie van 1917 was het begin van de grote omwenteling in Rusland en maakte een voorlopig einde aan mijn grootvaders ­opleiding. Hierna brak een burgeroorlog uit tussen bolsjewieken en de mensjewieken, waarvan de Russische adel deel uitmaakte. Die oorlog duurde jaren.



En zo begon de zoektocht van mijn grootvader naar zijn nieuwe thuis. Hij was toen zestien jaar. Jaren zou hij rondzwerven. Het voerde hem naar vele plaatsen. Zo was hij aan boord van een schip dat mijnen legde in de Zwarte Zee en gebombardeerd werd door een Duits vliegtuig. Hij reisde per trein van Sint Petersburg naar Vladivostok.



Vuurgevechten

Hij voer naar Nagasaki, Saigon en Hongkong. Hij overleefde vuurgevechten op land, stormen op zee en ook een andere vijand van die tijd: de Spaanse griep. Tot slot zou ook Vladivostok, het laatste 'stronghold' van het tsaristische leger, worden verlaten.



Het schip de Orel (de Arend) voer uit met mijn opa aan boord. Onder bescherming van de Japanse en een Amerikaanse marine verlieten zij de haven voorgoed. Zijn familie had hij al die jaren niet gezien.



Het grootste deel van zijn leven, ook tijdens de oorlog, bracht hij uiteindelijk door in Nederlands-Indië. Daar kreeg hij een Nederlands paspoort. Alexanders laatste thuis werd Kijkduin in Den Haag. Ik was altijd benieuwd hoe hij zich na al die omzwervingen voelde. Rus, Indische -Nederlander, Nederlander, Hagenaar? Werd zijn identiteit bepaald door wat hem overkwam: de Russische revolutie, het kamp in de Tweede Wereldoorlog, of juist door zijn eigen keuzes: voor Nederlands-Indië en Nederland?



Bevochten vrijheid

Als ik voor mijzelf mag spreken: ik ben Nederlander en Europeaan. En Amsterdammer. Want Amsterdam, dat is mijn thuis.



Amsterdam is de stad waar van oudsher niet alleen je eigen vrijheid, maar vooral ook die van anderen wordt bevochten. Amsterdam staat open voor anderen, en voor anders zijn. Voor oorlogsvluchtelingen ongeacht hun religie of nationaliteit, voor studenten en wetenschappers, voor kunstenaars uit de hele wereld. Of ze nu korte of lange omzwervingen achter de rug hebben.



Dit is een stad waar je verleden je niet beperkt. Waar we verschillen omarmen in plaats van ze te bestrijden. Ook als het schuurt. Dat is belangrijk, juist in deze tijd. Zo nemen we als stad stelling tegen het gemakzuchtig cynisme van populisten en xenofoben. Helaas zien we daar iets te veel voorbeelden van de laatste tijd.



Amsterdam heeft een enorme aantrekkingskracht op vele bijzondere mensen. Ik hoop van harte dat ze allemaal - op hun eigen manier - in Amsterdam hun thuis zullen blijven vinden. En dat we met elkaar de vrijheid om dat te kunnen doen, blijven bevechten.



Dit is een ingekorte versie van de toespraak die Kajsa Ollongren vrijdag gaf bij de opening van de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie in de Hermitage Amsterdam.



