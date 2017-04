Noraly Beyer-Oostvriesland: wat doet mijn naam op een grachtenpand?

Noraly Beyer-Oostvriesland Oud-journaallezer, voorzitter van stichting Julius Leeft, die voorstellingen maakt over de geschiedenis van Nederland en zijn voormalige koloniën. 'Plantage op Curaçao', schoolplaat (1911). Toen Noraly Beyer uit de kolonie naar Nederland kwam, had ze heel wat 'omgekeerd missiewerk' te doen © Hollandse Hoogte

De speurtocht die we daarna inzetten, heeft niet veel opgeleverd. Pas vorig jaar ontdekte ik dat Egbert van Emden, een Asjkenazische Jood uit Amsterdam, met roots in Oost-Friesland, naar Suriname was gegaan om zijn geluk te beproeven. Door te trouwen met Gracia de la Parra, dochter van een van de rijkste Sefardisch-Joodse families in Paramaribo, werd hij een aanzienlijk man met plantages en de bijbehorende slaven.



Koloniale geschiedenis

Toen Gracia een jaar later in het kraambed overleed, werd het jongetje, Evert, gezoogd door de slavin Sophietje. Zij werd later vrij­gekocht door Van Emden, waarna hij haar de achternaam Oostvriesland gaf. Ziedaar de oorsprong van mijn meisjesnaam. En ziedaar het bewijs dat onze familienaam is terug te voeren op de koloniale geschiedenis van Nederland.



Blijft de vraag: hoe komt deze naam nu terecht op de achtergevel van het pand Warmoesstraat 16, dat doorloopt naar het Damrak? Bekend is dat het huis in 1735 gekocht is door wijnkoper Christiaan Lankhorst en vijf jaar later, in 1740, door hem is gerestaureerd. Het wijnvat in de gevelversiering verwijst naar zijn beroep.



Aardappelen en draadjesvlees

Vroeger, als kind op Curaçao, leerde ik op school het lied In Holland staat een huis. Ik zong uit volle borst mee, al had ik geen idee wat en waar Holland was. Alle boekjes op school kwamen uit Holland en refereerden natuurlijk allemaal ook aan het Hollandse leven. Ik kon de provincies en hun hoofdsteden opdreunen en leerde ook dat de Rijn bij Lobith ons land binnenkwam. Ons land.



Op mijn twaalfde kwam ik naar Holland. Ik moest wennen aan het koude weer en aardappelen met draadjesvlees. Ik had me erbij neergelegd dat mensen me wilden aanraken. Mensen noemden me moorkop. Ik noemde hen kaaskop.



Soms zeiden ze dat ik een missiekind was. Dan dacht ik terug aan de collectebus op de ­lessenaar van mijn juf op Curaçao voor de ­missiekindjes in Afrika. Nu bleek ik zelf een missiekind te zijn.