Niemand die wist waar de partijen voor stonden

Onlangs was ik op een verjaardagsfeest en vroeg ik wie er de stemwijzer had gebruikt. Nou, allemaal.



En, verrassingen? Ja, iemand wilde D66 stemmen, maar bleek op Thierry Baudets ­Forum voor Democratie uit te komen, en weer iemand anders (vrouw, 50, omslagdoek die ook dienst kon doen als tafellaken) was nogal verbaasd dat zij aanvankelijk voor de Partij voor de Dieren het stemhokje in wilde, maar keer op keer op de VVD uitkwam, terwijl ze die partij haatte.



Vervolgens vroeg ik of ze precies wisten waar de partijen voor stonden. "Maar Ella, weet jij nou precies als het bijvoorbeeld gaat om immigratie, wat het verschil is tussen de PvdA en het CDA?"



Nou, ze bleek het niet te weten. En Joop wist het eigenlijk ook niet. Goedbeschouwd wist niemand precies wat de partijen precies wilden.

Had Pechtold niet iets over beschaving geroepen tegen Jan Roos? Dat was toch wel goed van Pechtold? "Had jij dertig jaar geleden niet een cabaret­groep en bedreven jullie geen satire?" vroeg ik. Ja, maar dat was toch anders dan de satire van Jan Roos...



"Maar wat is precies het verschil tussen Pechtold en Asscher in hun opvattingen over de gezondheidszorg?" vroeg ik. Men bleef stil.