Na Jesse Klaver ruikt Rutger Groot Wassink zijn kans

Als Groot Wassink het een beetje slim speelt kan hij meesurfen op de populariteitsgolf van Klaver

Ook gruwt hij van het modieuze en in zijn ogen inhoudsloze geleuter over 'economisme' en de persoonlijkheidscultus rondom de 'Jessias'. Voor Groot Wassink is de strijd tegen het grootkapitaal er een van de hamer en de sikkel, en niet van gelikte pr en hysterie om het sexappeal van de grote leider.



En toch stond Groot Wassink vorige week gewoon tussen duizenden hippe millennials in de uitverkochte Afas Live, waar Klaver zijn boodschap van hoop en verandering nog maar eens verkondigde. En ook woensdagavond vierde Groot Wassink in de Melkweg gulzig de overwinning van zijn partij.



Dat kun je opportunistisch noemen, maar geef hem eens ongelijk: volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en als Groot Wassink het een beetje slim speelt kan hij meesurfen op de populariteitsgolf van Klaver.



Het enige wat hij hoeft te doen is zijn Marxiaanse baard afscheren, zijn versleten ribjasje in te ruilen voor een krakend wit overhemd en zijn Spotify-playlist op te schonen: Fight The ­Power eruit, I Gotta Feeling erin.

De overwinning kan hem ­eigenlijk niet meer ontglippen.



Politiek verslaggevers Roelf Jan Duin en Michiel Couzy belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad. Reageren? r.duin@parool.nl