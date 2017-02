'Ha, Theodor, heb je naar het debat gekeken?"



"Spannend hè, deze verkiezingen..."



"Ja, maar heb je naar het debat gekeken?"



"Als columnist volg ik zoveel mogelijk natuurlijk."



"Maar heb je nou het debat gezien?"



"Jahaa!"



"Mijnheer is geïrriteerd?"



"Ja..."



"Want? Je vond het weer saai, vervelend, niet spannend en al die clichés?"



"Nee... ik vond het... best!"



"Best? Omdat Wilders en Rutte er niet waren?"



"Ja... ook, maar... Kijk, ik ben laatst eens de verkiezingsprogramma's gaan lezen. Niet alle, maar wel die van de grote partijen. Dat doet niemand. Ze zijn ook stomvervelend. Na drie kun je er al geen wijs meer uit worden. Ik heb geen idee waarom die dingen eigenlijk worden gemaakt. Maar goed, dan wacht je de verkiezingsdebatten af. En dan krijg je een schuimtaart die druipt van ongeloofwaardigheid."



"Dat is democratie! Daar ben jij toch zo voor?"



"Ja, maar kijk nou eens naar het debat van gisteren. Iedereen kreeg stellingen voorgelegd, en dan stemden ze groen of rood. En dan zei Frits Wester: 'Thuis mag u ook stemmen.' Maar dat mag juist niet in de echte politiek, en dat vind ik raar.



Als je kijkt, dan denk je toch niet: dit zijn de leiders die iets begrijpen van de onrust in het land? Dit gaat over jou en mij? Dit zijn de mensen die snappen waarom er angst heerst? Dit zijn de mensen die de agressie die er is, en die ternauwernood onderdrukt wordt, kunnen kanaliseren? De leiders die je gisteren zag, geloven dat de democratie zoals die nu is, kan blijven. Die willen de democratie niet vernieuwen, terwijl iedereen daar behoefte aan heeft omdat men zich niet gehoord voelt.



Hoeveel nieuwe partijen zijn er wel niet? Er wordt veel over Trump, en brexit gesproken, er wordt geanalyseerd hoe fascistisch en racistisch we worden, maar de neergang die zich heeft ingezet, wordt ontkend of niet gezien. Men roept wel: 'Change!' maar men wil: 'Preserve!'"



"Jezus... Je bent zo serieus... Het is toch gewoon leuk, zo'n debat? Wie er wint en zo."



"Hoe komt het dat welsprekendheid, zelfs die van Pechtold, niet echt meer werkt? Dat het argument overschreeuwd wordt door woede? Ik zal het zeggen: men voelt zich machteloos en dat wordt in cijfers en onderzoeken verborgen gehouden. De democratie wil een kind baren, lijkt het, maar de anderen willen het voortijdig aborteren."