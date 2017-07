Mag Café Amsterdam mij verbieden te roken op het terras?

Want het terras van Café Amsterdam, net zoals veel andere terrassen in de stad, staat in de publieke ruimte. Mevrouw Hoving mag dus middels de verstrekte vergunning haar tientallen tafeltjes op de stoep zetten. Een buitenruimte die met de belastingcenten van alle Amsterdammers onderhouden wordt.



Daarbij leert opvraag bij het kadaster dat er ook nog een stoep loopt tussen de twee rijen tafels. En dat brengt mij bij de vraag of in zo'n geval de huisregel van Café Amsterdam wel op zijn plek is. Want er zijn in deze stad talloze publieke ruimtes die door ondernemers gebruikt worden middels een vergunning, zoals in het Vondelpark, aan de grachten, et cetera. Mag daar dan ook niet meer gerookt worden als de uitbater het niet zint?



Randjes opzoeken

Het wekt dan ook mijn verbazing dat ik na wat googelen een artikel vind in deze krant van eind april waarbij de 'huisregel' van Café Amsterdam worden aangekondigd omdat de uitbater in kwestie het 'vindt stinken' op haar terras. Dat laatste irriteert me.