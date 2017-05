Machteloos Noord zinspeelt op noxit

Burgers moeten zelf bepalen waarover ze willen meepraten en waarover ze bestuurders ter verantwoording roepen

In het Engelse stadje Frome, in Somerset, hadden ze dermate genoeg van partijgekonkel dat betrokken burgers zich aaneensloten tot Independents in Frome, teneinde voortaan in gemeenschappelijk overleg hun gezamenlijke ­belangen te behartigen. Het ongenoegen was zo groot dat de partij bij raadsverkiezingen een meerderheid won, de tevredenheid over deze flatpack democracy zo groot dat FiN vier jaar ­later alle raadszetels won.



In de verslaggeving over Nederlandse experimenten met andere vormen van volksvertegenwoordiging valt op dat bestuurders zich afvragen welke onderwerpen ze aan de nieuwe democratische organen zullen voorleggen.



Omgekeerde wereld

Dat is echter de omgekeerde wereld: burgers moeten zelf bepalen waarover ze willen meepraten en waarover ze bestuurders ter verantwoording roepen. Nu die mogelijkheid in Amsterdam op het niveau van de stadsdelen is afgeschaft, staan voor de burgers van Noord (en ­andere delen van de stad) twee wegen open:



1. Ze kunnen eerst proberen van de beoogde adviescommissies een effectief democratisch wapen te maken. Als, zoals in Frome, belangen­behartigers met draagvlak in de wijk in gezamenlijk overleg tot standpunten komen over de belangen van hun achterban en die eensgezind verdedigen, moet een bestuurder (die immers doorgaans herkozen wil worden) van goeden huize komen om zulke 'adviezen' te negeren en zijn zin door te drijven.



2. Mochten de adviescommissies echter krachteloos blijven, dan is er bij het eeuwfeest van de annexatie van Noord door Amsterdam in 2021 als alternatief (tevens stok achter de deur) de weg naar de uitgang: los van de Stopera!



Het lijkt ondenkbaar en gaat tegen schaal­vergroting en samenvoeging in, maar past in de wereldwijde beweging om burgers zeggenschap terug te geven. Armlastig is Noord allang niet meer, en groot genoeg (even groot als Leeuwarden, groter dan Gouda) om zichzelf te besturen.



