Lezers reageren: mag je hier nog afwijken van de norm?

Een basisinkomen voor iedereen

In 1993, 17 jaar oud, homo, kwam ik naar Amsterdam op zoek naar vrijheid en liefde. Ik kreeg een kamer aangeboden in een Osho-commune.



Nauwelijks had ik daar mijn spullen uitgepakt of ik kreeg te horen dat ik een aidstest moest doen en als ik hiv-positief zou zijn, zou ik niet welkom zijn. Uit principe weigerde ik en ik moest meteen weer vertrekken.

In de daaropvolgende periode was mijn verblijfplaats steeds onzeker. Ik kreeg een paar weken onderdak aangeboden in een kraakpand op de Houtkopersburgwal.



Ik paste op een huis van rijke kunstverzamelaars die op vakantie waren.

Ik kon een tijdje een kamer huren bij de barman van café De Shako. Dat was mijn stamkroeg, een oud bruin café dat bezocht werd door kunstenaars, alcoholisten, hoerenjongens en intellectuelen.



Daar kwam ik ook mijn eerste vriendje tegen, die in een woongroep vlakbij het Vondelpark woonde. We gingen samenwonen en toen was er meer zekerheid in mijn leven, maar niet minder avontuur.



Mijn vriendje, met wie ik een open relatie had, liet mij het alternatieve Amsterdam zien. Ondergrondse krakersdisco de Trut, de Roxy, Ruigoord. Het naaktveldje in het Vondelpark.



De ene avond zat ik tussen gothics in café Korsakoff, de andere avond tussen leernichten met snorren en politiepetten in de Warmoesstraat.

Ik ontmoette dragqueens en trok zelf een paar keer een jurk aan. Ik lag in bed met backpackers vol verhalen uit vreemde landen. Ik dacht dat Amsterdam altijd zo kleurrijk was geweest en altijd zo zou blijven.



De verandering werd voor mij merkbaar na het jaar 2000. Steeds meer homokroegen sloten. Internet, zei men. En studenten konden minder uitgaan omdat ze snel moesten afstuderen en al tijdens het studeren moesten werken.



De hanekammen werden afgeschoren, de leernichten gingen spijkerbroeken dragen. De Hare Krishna's zongen niet meer in de Kalverstraat.



Ik werd angstiger op straat - bang om uitgescholden te worden als homo.



En het ging maar door: prostituees moesten hun ramen sluiten, coffeeshops werden ingeperkt. Vrienden begonnen te verhuizen naar Berlijn. Daar was nog vrijheid en daar kon je goedkoop wonen.



Dat laatste werd een steeds belangrijker punt. De rijken hadden Amsterdam opnieuw ontdekt en dreven de huizenprijzen op. Op de grachten verdrong de 'sloep' het eenvoudige bootje.



Toen de musea weer opengingen en de hipsters de oude wijken overnamen, leek Amsterdam even te herleven. Maar de nieuwe toeristen bleken gewoon consumenten zonder binding met de stad en de hipsters bleken er een veeleisende, dure levensstijl op na te houden.



Geleidelijk merkte je de Amsterdammers minder trots werden op hun relaxte levenshouding en onzeker werden over hun carrière en status. De toegenomen competitie gaf een gevoel van onrust en zelfs armoede, ondanks de toegenomen welvaart.



De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat vrijheid niet alleen ruimte is om te doen wat je wil, maar vooral ook de mogelijkheid om nieuwe werelden te ontdekken.



Dat is niet hetzelfde, want wat je wil is vaak ingegeven door je achtergrond en je kan moeilijk willen wat je nog niet kent. Subculturen en afwijkende individuen helpen je om alternatieve manieren van leven te ontdekken. Zo wordt vrijheid creativiteit.



Die rijkdom kan je niet rechtstreeks kopen, want met geld hou je de controle en schep je afstand.



Hoe organiseer je dan de noodzakelijke chaos? Tijd en ruimte is wat er hoe dan ook nodig is. In de jaren '80 ontstond tijd en ruimte vanzelf dankzij werkloosheid en leegstand.



Nu zijn er in Amsterdam vooral nog gesubsidieerde oases, waarin de gebruikers zich in bochten moeten wringen om te bewijzen dat ze 'vernieuwend' zijn en iets toevoegen, dat wil zeggen dat ze zich toch weer moeten aanpassen aan heersende normen in plaats van dat ze die ter discussie stellen.



We moeten daarom fundamenteler nadenken over ons recht om te bestaan. Als er weinig ruimte is én we zijn gedwongen om hard te werken binnen de bestaande sociale structuur om de huur te betalen, dan zijn de basisvoorwaarden voor subculturen en individuele eigenzinnigheid afwezig.



Een basisinkomen en sociale huur voor iedereen, mensen en bedrijven, dat zou mooi zijn.

Pieter Voogt



