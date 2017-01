Lezers over snorscooter: 'Fietsers houden zich ook niet aan regels'

Fietsers sluiten zich met oordoppen af van hun omgeving Jakob Schuitema

Die dingen die te hard gaan in beslag nemen. Het opvoeren van zowel snor- als bromfiets is verboden, zelfs het via de reguliere handel verkopen van onderdelen hiervoor is niet toegestaan. Als de snorscooter net zo hard zou gaan als is toegestaan, is het snelheidsverschil tussen fietser en snorscooter minimaal.



Dient zich het volgende probleem aan: de fietser die zich met oordoppen in afsluit voor zijn omgeving. Dat is ook een gevaar. En vooral in deze tijd van het jaar, als fietsers geen verlichting hebben of gebruiken. Het negeren van rood licht en andere verkeersregels is ook gewoonte.



De oplossing is heel simpel: handhaven. Dat moet onze politie doen, maar die heeft waarschijnlijk andere dingen te doen, zoals 'autootje pesten'.

Jakob Schuitema, Wildervank