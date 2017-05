Waarom ben ik niet gezellig? Waarom vind ik alles vermoeiend?

Ondertussen verzwijg ik maar dat ik een depressieve aanleg heb, en me werkelijk gedraag als een oude opa uit de jaren vijftig, want ik zit op een stoel, kijk televisie, want tot iets anders ben ik niet in staat, en ik laat alles over aan 'oma.' ("We gaan een pavlova bakken!")



Als ik een pijp in m'n mond had gehad, was het beeld compleet.



Terwijl ik het liefste in bed wil liggen (maar daar ben ik net uit), voer ik in mijn geest zwaardgevechten met mijn schuldgevoel. Waarom ben ik niet gezellig? Waarom zeg ik niks, terwijl mijn kop vol hoogstaande gedachtes zit? Waarom vind ik alles vermoeiend?"



Laat opa maar met rust, Koning."



Toch was er vanmiddag een moment dat me gelukkig maakte.



Ik kroop achter de piano, speelde Love me do en deed daar zelfs gratis een poging tot zingen bij, en toen ik ophield - want na één liedje had ik al geen zin meer - hoorde ik in heerlijk fantasie-Engels het lied door Koning nazingen. "Loh loh wiejoe... Joe joe a biejoe." Opeens zag ik mezelf voor de pick-up van mijn ouders zitten, terwijl mijn broer een nummer van The Blue Diamonds had opgezet dat ik ook fonetisch meezong en alleen nog ken onder de naam 'Resjoe keresjoe.'



Maar toch ging ik weer in m'n stoel zitten, terwijl ik mijn hoofd om het wereldraadsel trachtte te krijgen. Ondertussen rook ik de warme geur van zoet deeg en hoorde ik een kinderstem over voetballen en judo praten.



Alle reden om te genieten van de kalme golfslag van geluk op mijn eiland. Maar het lukte niet.



"Ga maar slapen, opa. Ik zeg wel wanneer de taart op is."