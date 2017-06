Klim in een struik, en kruip in de huid van een leeuw

Is een man die één slechte eigenschap heeft een slechter mens dan een man die maar één goede eigenschap heeft?

En toen waren daar opeens Bobby Axelrod en Chuck Rhoades. De hoofdpersonen uit de televisieserie Bil­lions, gespeeld door Damian Lewis en Paul Giamatti.



­Lewis speelt een hedgefundmagnaat, een meedogen­loze beurshaai, en Giamatti is kapitein Ahab in de vorm van een openbare aanklager. De haai moet bloeden, maar de haai is scherper dan de punt van de harpoen waarmee de kapitein staat te zwaaien.



Het tweetal probeert elkaar op alle mogelijke manieren te pakken. De struikrover en de sheriff. De struikrover wil alles hebben en de sheriff heeft eigenlijk alleen maar de wet. En alleen met de wet vang je de boef niet.



Je moet hem uit zijn struikje lokken, onder zijn huid gaan zitten en zijn trots verpletteren. Maar als de sheriff voor die methode kiest, kan de struikrover de sheriff pakken op het enige wat hij heeft: het naleven van de wet. De grens tussen de twee vervaagt.



Je gaat twijfelen. Is een man die één slechte eigenschap heeft een slechter mens dan een man die maar één goede eigenschap heeft?



Het allermooiste aan de serie is hoe het geschreven is. De beelden zijn mooi, de acteurs spellen voortreffelijk, maar de echte ster van deze televisieserie is de taal. "Don't serve rabbit food to an elephant and ask if he's full!" "I taught them everything they know, not everything I know." "Everyone wants to be a lion. Most people just never get the chance."



Allebei de mannen bijten zich vast in de vernietiging van de ander. Maar hoe vernietig je iets in een wereldje waarin alles al kapot is? In een wereld waarin geld God is?



Als u dit weekend niets te doen heeft: kijk alle twee de seizoenen van Billions! Heeft u dit weekend wel iets te doen: kijk alle twee de seizoenen van Billions! Klim in een struik, verstop daar uw ziel en kruip voor een dag in de huid van een leeuw.



