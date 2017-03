Kapotmaken zorgt voor hoop, hoop op vooruitgang

Opvoeden is eigenlijk niets anders dan 'niet doen' zeggen

"Je moet m'n laptop heel laten, lieverdje," zeg ik, "daar verdient opa z'n centjes mee."



Ik heb mezelf afgeleerd na te denken over de toekomst van mijn kleinkinderen. Daar heb ik niet het juiste karakter en de juiste psyche voor. Mijn karakter is er te agressief en mijn psyche te somber voor. Twee zaken die je niet moet over­dragen.



We gaan weer samen over de grond kruipen. Ze gaat onmiddellijk naar de boekenkast en wil daar een boek uithalen om kapot te scheuren.



Als vernietiging geen hoop zou geven op verandering zou alles nog bestaan zoals het was - dat wil men helemaal niet.



"Niet doen," zeg ik.



Dat zijn twee woorden die ik niet graag uitspreek. Maar opvoeden is eigenlijk niets anders dan 'niet doen' zeggen. Maar zelfs dat heb ik bij mijn eigen dochter vaak nagelaten. Ik had het zelf in mijn jeugd te vaak gehoord. Met als gevolg dat ik niet alleen niets deed, maar ook niets wilde.



Ik maak een filmpje met mijn telefoon en stuur dat ter geruststelling naar mijn dochter. Bloem pakt de afstandsbediening en het lukt haar de televisie aan te krijgen.



Er zijn beelden van allemaal mensen die 'wel doen:' militairen en kunstenaars, zelfmoordenaars en politici, ambulancepersoneel en ambtenaren.



"Niet doen!" zeg ik, en ik zet de televisie uit.



