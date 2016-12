Juffrouw Ammehoeloe blijft secretaresse en de winter houdt aan

Champagne? Eigenlijk moet ik dit jaar klinken met gier

Je zou kunnen zeggen dat 1 januari op het verkeerde tijdstip valt.



Ik heb terugblikken altijd iets vreselijks gevonden. Weet je nog, Theodor, vroeger...



Nee, ik wil het niet weten, ik kan er niet tegen, ik moet erom huilen. Dit jaar was het jaar dat Moor kanker kreeg, dat Helder last kreeg van zijn hart en dat er veel, te veel vrienden en vriendinnen zijn overleden.



Terugkijken doet altijd pijn! Zelfs als je terugkijkt op geluk, want blijkbaar ben je dan nu niet gelukkig!



Herdenken is goed, terugkijken zinloos.



Als ik terugkijk, zelfs als ik terugkijk op het afgelopen jaar, zie ik dat zaken waar ik om geef minder zijn geworden. Van mijn geloof in de mensheid raad ik aan diervoeder te maken, mijn optimisme lijkt verder weg dan de sterren aan de hemel en ofschoon de orendokter afgelopen jaar constateerde dat ik vele procenten van mijn gehoor ben kwijtgeraakt, heb ik het idee dat de helft van Nederland expres met poetskatoen in de oren loopt.



Ik drink champagne als het mij uitkomt. Wanneer er iets te vieren valt. Eigenlijk moet ik dit jaar klinken met gier. Pyromanen mogen van mij dit jaar in de fik steken.



