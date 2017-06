Je hebt de ik-kon-geen-nee-zeggenbriefkaart gekocht

Op de kant van de Prinsengracht ligt een bosje bloemen. Het bosje ligt precies tussen twee bootjes die op de drempel van zinken staan. Drie Engelse toeristen waterfietsen voorbij, hun oogwit is roder dan de lap van een matador en de pupillen bokken als jonge stieren.



Een plastic tas vol blikjes lauw daklozenbier rust op de schoot van de toerist die niet aan het trappen is. Hij doet niets en toch stroopt hij zijn mouwen op. Zo worden de tatoeages op zijn keukenrolwitte bovenarmen zichtbaar.



Onder het logo van voetbalclub Sunderland staat een portret van een vrouw van wie ik hoop dat ze zijn moeder is.



Boven op het bosje bloemen ligt een kaart. Het is geen mooie kaart. Het is zo'n kaart die je alleen op vakantie koopt.



Je kent het wel. Je zit in een restaurant te eten en een man met een blindenstok legt een stapeltje briefkaarten en een zelfgekleide broche op tafel. Je vraagt aan de man hoe duur de broche is.



De broche is duurder dan het voorgerecht, dus je vist de minst lelijke kaart uit het stapeltje en geeft de man een briefje van vijf euro of de twee aan elkaar geplakte post-its die je altijd in je portemonnee hebt zitten voor momenten als deze.



Je denkt dat je iets goeds hebt gedaan, want de man strompelt gelukkig naar het volgende tafeltje. Iedereen is gelukkig, denk je, maar dan voel je de blik van je vrouw als een dashbordaansteker in je voorhoofd branden.



"Naar wie kunnen we deze verschrikkelijke kaart in godsnaam opsturen?" vraagt ze.



"Naar je moeder?" zeg je, terwijl je je kogelvrije en vuurbestendige pak aantrekt. En toch weet je dat ze ­gelijk heeft.