Is een zwarte of witte school zo erg?

Slechts 18 procent van de kinderen zou volgens GroenLinks op een gemengde school zitten. Dat wil zeggen een school waarin de mengverhouding zo ongeveer in het midden zit. In de praktijk is 96 procent van alle Amsterdamse scholen al gemengd.



Wat storend is, is dat precies gemengd wordt beschouwd als goed, en minder gemengd als fout. Waar aan voorbij wordt gegaan, is dat een school die wat samenstelling betreft wellicht (perfect) gemengd is, nog lang geen gemengde school is.



Ook hier komt segregatie voor. Ook op deze scholen spelen kinderen vaak met kinderen van dezelfde etniciteit, en staan groepjes ouders op etnische afkomst gesorteerd op het schoolplein, of spreken ze in het schoolgebouw hun moedertaal met elkaar en hun kinderen, vaak omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.



Ik vraag me af in hoeverre zo'n 'perfect' gemengde school écht bijdraagt aan integratie. Wat ik zeker weet, is dat dergelijke verschillen wel kunnen leiden tot onnodig gedoe in de klas, wat afleidt van het geven van goed onderwijs. Moet je dan als overheid niets doen tegen segregatie? Nee, dat is te makkelijk.



In gesprek

Als er compleet witte of zwarte scholen staan in wijken die gemengd zijn, is het goed om als overheid het gesprek aan te gaan, om te zien in hoeverre die situatie aansluit bij de behoefte van ouders en hun kinderen in die buurt. Als een groep ouders daar graag verandering in aanbrengt, kan de overheid dat faciliteren. Dat doen we in Amsterdam, met hier en daar goede resultaten.