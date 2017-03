Is de doodstraf een beloning of een straf?

Hoe meer je je in onmenselijke mensen verdiept, hoe menselijker ze zullen worden

Ik vraag mezelf al heel lang af of het aanbieden van een galgenmaal een beloning of een straf is.



Net zoals ik mezelf al heel lang afvraag of de doodstraf een beloning of een straf is.



Als je iets doodmaakt, maak je dat wat je doodmaakt veel groter dan het ooit was. Vele malen groter dan het zelf ooit had kunnen worden.



Wat dat betreft zijn seriemoordenaars hetzelfde als zelfmoordterroristen. Ze zijn niet bang voor de dood. Het is hun diploma-uitreiking. De dood is niet het einde, nee, de dood is marketing. De dood is een zekere finaleplaats in de best bekeken talentenjacht ter wereld. De dood maakt de grootste rockster van een schlemiel met een snaarloze ukelele.



De dood maakt alles groter, tenzij je een slachtoffer bent. Ik weet namelijk alles over Johan Wayne Gacy, maar ik weet niets over de drieëndertig jongemannen die de politie in de kruipruimte onder zijn huis vond.



Gacy hield van aardbeien en als je een kinderverjaardag had, kon je hem inhuren als clown. Ook weet ik dat hij op elfjarige leeftijd een schommel tegen zijn hoofd kreeg en dat alles daarna anders was. Ik weet dat zijn buren verschrikkelijk veel van hem hielden. En ik weet dat de meeste seriemoordenaars in november worden geboren.



Hoe meer je je in onmenselijke mensen verdiept, hoe menselijker ze zullen worden. Die gasten hielden ook van frisdrank. Ze hadden bijbaantjes en littekens van de waterpokken. En ergens in een schuurtje stond de fiets waar ze ooit op leerden fietsen.



Ik kijk naar een foto waar de laatste maaltijd van seriemoordenaar John Wayne Gacy op staat. Het is de fascinerendste foto die ik in tijden heb gezien.



Onmensen eten soms aardbeien.



Monsters drinken ook gewoon melk.



