We keken elkaar aan en zeiden: doe jij een stap, dan doe ik dat ook

"Grunst?"



"Ja, grunst."



"Hoe gaat dat in de praktijk in z'n werk?"



"Nou, als iemand werkelijk meent dat hij ondraaglijk lijdt aan het bestaan en hij zijn leven voltooid acht, dan zijn wij voor een grunstoplossing."



"Maar mijnheer Segers, is dat euthanasie of niet?"



"Nee, het is grunst."



"Mijnheer Pechtold?"



"Wij zijn erg blij. Ik vind het een mooi, eerlijk onderhandelingsresultaat. Grunst moet nog verder uitgewerkt worden. Uiteraard. Ik ben geen arts, dus ik ken de details niet precies, maar ik denk dat onze beide achterbannen hier heel blij mee kunnen zijn."



"Klopt, zo sta ik er ook in. Grunst hebben we alleen ­kunnen bereiken door een goede onderlinge verstandhouding en de bereidheid om eruit te komen. En u ziet, dat is gelukt."



"Maar wat is grunst nou?"



"De oplossing van dit zware medisch-ethische probleem."



"Misschien moet u goed begrijpen, heren van de pers, dat wij het ook onverantwoord vonden om de formatie nog langer te laten duren. We hebben elkaar toen aangekeken en gezegd: doe jij een stap, dan doe ik dat ook. En toen keken we wat er lag, en dat was grunst. Het is niet het allermooiste resultaat, maar wel iets waarmee we allemaal kunnen leven."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl