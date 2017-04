In drie stadsdelen waait een andere politieke wind

Als Simons een solide lokale afdeling weet op te bouwen is haar achterban in de Bijlmer groot genoeg voor een of meer zetels in de gemeenteraad

Over minder dan een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en Denk, de PVV en Artikel 1 hebben gezegd mee te willen doen. Nu roepen deze partijen wel vaker wat, maar dat er in Amsterdam voldoende potentieel is, staat vast.



Denk kan samengaan met de Multicultureel Plus Partij, die in de bestuurscommissie in Nieuw-West al een zetel heeft. De PVV heeft op rechts vrij spel, aangezien de Amsterdamse VVD relatief links is. En als Simons een solide lokale afdeling weet op te bouwen is haar achterban in de Bijlmer groot genoeg voor een of meer zetels in de gemeenteraad.



Het is allemaal nog een hoop als-dan en veel mitsen en maren, maar als dat interactieve kaartje iets aantoont, dan is het dat de tweedeling tussen de gebieden binnen en buiten de Ring zich ook electoraal manifesteert.



Door het afschaffen van de stadsdelen heeft de Stopera meer macht naar zich toegetrokken, maar dat ontslaat het volgende college niet van de dure plicht ook te luisteren naar de geluiden in de drie stadsdelen waar een andere politieke wind waait.



Politiek verslaggevers Roelf Jan Duin en Michiel Couzy belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad. Reageren? r.duin@parool.nl