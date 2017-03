Ik word altijd droevig van hard geworden jus

Alles in dit leven wordt harder, behalve haar borsten

De biefstuk op mijn bord heeft een rozerode binnenkant. Het vlees is aan het blozen van verliefdheid. Ik kijk naar mijn vrouw en probeer hetzelfde te doen. Ze lacht naar me. Het is een bemoedigende lach. Ze ziet vandaag geen rozerood in mijn gezicht, ze ziet vandaag gebroken wit.



We praten met elkaar tot de oceanen van jus hard zijn geworden. Dat vind ik ook zo mooi aan jus. Jus is vet eerlijk. Het is er maar voor even. Als het afkoelt, wordt het hard. Als het afkoelt, wordt het lelijk. Ik schaats met mijn vingers over de hard geworden jus op mijn bord. Ik word altijd een beetje droevig van hard geworden jus. Net als dat ik droevig word van defecte roltrappen.



Ik moet de jus op onze borden weer vloeibaar krijgen. Het moet. Ik buig over de tafel heen en zoen mijn vrouw. Met mijn rechterhand kneed ik liefhebbend in haar linkerborst. Mijn allesklei. Haar borsten zullen ­gelukkig nooit hard worden. Alles in dit leven wordt harder, behalve haar borsten.



De jus op onze borden begint langzaamaan weer te pruttelen. Ik zuig op het puntje van haar tong, zij bijt op mijn lip. Ik vraag om de rekening, zij loopt naar de deur. Met een witte boterham veeg ik het bord schoon, maar de boterham vies. Aan de bar vraag ik of ik mag pinnen. Dat mag. Ik loop naar buiten en zie mijn vrouw staan. Ze kijkt naar de hemel.



"De maan is eigenlijk ook maar gewoon een witte ­boterham in een grote plas jus," zegt ze, terwijl ik de ­autosleutel aan haar geef. Ze lacht naar me. En haar lach maakt mijn hard geworden jus weer vloeibaar.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns terug. Reageren? james@parool.nl