Ik wil op iemand stemmen die patat met zijn vingers eet

Ik ben een zwevende kiezer. Zie me hangen in de lucht. Een lelieblank wolkje in een ribfluwelen broek.



De ­andere wolken drijven in boogjes om me heen. Ze steken over naar de andere kant van het blauw als ze mij zien. Soms spugen ze naar me. De donzige ellendelingen.



Maar ja, misschien denken ze dat mijn politieke besluiteloosheid besmettelijk is. De andere wolken weten namelijk al heel lang op wie ze gaan stemmen. Ik daarentegen twijfel tussen vijf partijen. Ik twijfel over het algehele aanbod.



Want in feite ben ik helemaal niet besluiteloos. Ik zweef niet omdat ik wil zweven, nee, ik zweef omdat ik nergens een stukje grond zie waarop ik wel zou willen landen.



De vliegtuigen scheren voorbij. Achter de ronde raampjes zie ik de opgestoken middelvingers en de uitgestoken tongen van de mensen die al wel weten wat ze gaan stemmen. Hun middelvingers duwen me nog verder omhoog en niet veel later dobber ik door de stratosfeer.



Zo allemachtig hoog heb ik nog nooit gezweefd. Je zou denken dat je, als je veertig kilometer boven de aarde zweeft, meer overzicht in je leven krijgt, maar niets is minder waar.