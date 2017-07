Ik vraag me al 30 jaar af hoe de Febo die grillsaus maakt

Mijn vader weet nog precies waar hij was toen John Lennon stierf, mijn moeder weet nog precies waar ze was toen Kennedy doodging en ik weet nog precies waar ik was toen ik voor de eerste keer in mijn leven een grillburger van de Febo at.



Het was in een Febo op het Stadionplein. Mijn vader en ik zaten buiten op een wit stalen bankje. Een reiger stond op het dak van een Ford Sierra te wachten om alle op de grond gevallen frietjes van de straat af te plukken. Het was op een zondag. Of op een zaterdag. Ik had net gevoetbald. En gewonnen denk ik, want waarom zou mijn vader me anders willen belonen?



Mijn vader begon met een kalfsvleeskroket die hij in vier identieke happen opat. Daarna ging hij voor een kaassoufflé. Hij beet een hoekje van de soufflé af en keek door het gaatje naar binnen. De kokendhete kaaslava kroop naar de opening en begroette hem met wolkjes stoom.



Vervolgens liep mijn vader weer naar de ­tovermuur. De muur die hij in zijn eentje leeg wilde eten. Ik was nog jong en dus trots op al zijn prestaties. Alleen al het feit dat hij het probeerde, vervulde mij met trots. In mijn ogen droeg de eetlust van mijn vader die bewuste dag een cape.



Ik keek naar de reiger en zag hoe wonderschoon de stad en de natuur op dat moment samenkwamen. ­Nadat ik mijn patatje had opgegeten, ging ik naast mijn vader staan.