Ik ontsnapte van de apenrots door over de gracht te springen

Amsterdam is de parel, maar vergeet het meisje niet

Ik weet nog dat ik onderweg was naar boekhandel De Kleine Stern in Burgh-Haamstede, toen ik vlinders in mijn buik kreeg van wat ik zag.



Ik zag de Rotterdamse haven. Het schemerde. Ik zag schoorstenen, tanks, containers en kranen. En alles was zo groot. Groter dan in de Amsterdamse haven, waar mijn vader al zijn hele ­leven werkt. Ik bleef kijken en na een tijdje zag ik geen haven meer, nee, ik zag de instrumenten van een orkest. Een orkest van reuzen.



In de schoorstenen zag ik de blazers, in de tanks de trommels, in de ellenlange rijen containers zag ik de toetsen van een piano en in

de kranen zag ik harpen.



In Muiderberg zag ik een koereiger. In Eindhoven werd ik verliefd op de Strijp-S buurt. In Den Haag at ik de beste saotosoep van het land. In Haarlem viel ik als een blok voor Meneer Paprika. In Burgh-Haamstede liep ik over het mooiste strand van Nederland. En in een hotel in de buurt van Boxmeer leerde ik mijn zoon zwemmen.



Nederland lijkt wat dat betreft bijzonder veel op het Meisje Met De Parel van Vermeer. Amsterdam is de parel, maar vergeet het meisje niet.



Vergeet alsjeblieft het meisje niet.



Het meisje mag er ook wezen.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns terug. Reageren? james@parool.nl