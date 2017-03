Ik hield mijn ogen dicht tot ik in het stemlokaal was

Als kind ging ik eens met mijn vader mee naar het stembureau. Wat hij stemde, weet ik niet. Hij vond het stemmen belangrijk en wilde om opvoedkundige redenen dat ik meeging.



Maar het stembureau was in een school die de mijne niet was en ik wilde dat gebouw niet in.



"Wat is dat voor onzin?"



"Ik ga niet naar binnen!" huilde ik - ik was zes, zeven jaar.



"Waarom niet?"



"Dit is geen leuke school!"



Toch moest ik mee, en ik besloot om mijn ogen dicht te houden tot ik in het daadwerkelijke stemlokaal was.



Daar werd ik even door mijn vader losgelaten en op de schoot gezet van een dame die in mijn verbeelding toen al tweehonderd jaar was. Ik voelde me erg ongelukkig en deed er van alles aan om dat uit te stralen.



Toen kreeg ik van de mevrouw een groot rood potlood. Dat stak ik ijzig in mijn jasje.



Mijn vader ging stemmen, pikte mij weer op en nam me mee naar huis terwijl hij tevergeefs wat democratische beginselen vertelde in te moeilijke taal, want een pedagoog was hij niet.