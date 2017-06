Ik voel mijn armen niet meer, mijn kuiten hebben ontsluitingsweeën en de kots is zoetjes mijn keel aan het beklimmen

Het motregent zweetdruppels. Ze blijven liggen op het rubberen matje waarop ik me zojuist twintig keer heb opgedrukt. Mijn armen branden, alsof alle pyromanen ter wereld zich in mijn ellepijpen hebben verzameld voor een internationale conferentie.



Ik heb de smaak te pakken. De smaak van bloed in mijn mond. De man in de spiegel knikt goedkeurend. De neuzen van mijn sportschoenen ademen diep in en worden intens gelukkig van de geur die ze ruiken. Zolen vol kippenvel.



In de twintig jaar dat ik niet sportte, heb ik nooit mijn lichaam gehaat. Wel voelde ik de diepgewortelde haat die mijn lichaam voor mij koesterde. Mijn lichaam was een voor lief genomen liefde. Mijn lichaam was een vriend wiens verjaardag ik elk jaar vergat.



De zweetdruppels op mijn hoofd doen een stoptrein na. Ze stoppen even in mijn haargrens, dan in mijn wenkbrauwen, dan in mijn snor, dan in mijn baard en daarna rollen ze via mijn nek in de richting van een eindstation op een heel ander werelddeel.



Ook zijn er de avontuurlijke druppels die vanuit de wenkbrauwen naar mijn neus boemelen. Maar hoe hard ze ook rollen, ze blijven altijd even aan het puntje van de neus hangen, alsof ze hun eigen avontuurlijkheid schromelijk hebben overschat.



De zweetdruppels blijven maar komen. Als waanzinnig verdwaalde tranen. Mijn lichaam is kennelijk zo ontroerd dat ik hem niet meer voor lief neem.



maar ik voel me goed. De tocht naar huis is een triomfantelijke tocht. Op de hoek van mijn straat zie ik dat mijn veter los is. Ik ga door mijn knieën en maak een dubbele knoop. Het is de krachtigste dubbele knoop die ik ooit heb geknoopt.



Ik ging door de knieën en ik viel niet om.



