Ik ben zo trots op wat we in Hamburg hebben bereikt

Lief Dagboek. Hamburg. G20-top. Ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat we het kapitalisme een gevoelige slag hebben toegebracht.



We hebben echte auto's in de fik gestoken en het is ons zelfs gelukt om echte agenten te verwonden. Meer dan honderd. Dat zal die smerige kapitalistenvarkens leren. Wacht, telefoon.



(...)



Het was mijn vader, een walgelijke kapitalist, maar ik vind hem wel lief. Hij vroeg of ik geld genoeg had voor het hotel, en ik zei dat ik een creditcard had, en dat het verder wel goed zat. (Marriott Hamburg, vijf sterren).



Ik vertelde hem dat ik zo ongelooflijk trots ben op wat we hebben bereikt. We hebben kunnen laten zien dat de onderklasse in opstand komt tegen het allesvernietigende kapitalisme. We hebben de hebzucht een halt kunnen toeroepen. En dat heeft iedereen gehoord. Wacht, weer telefoon.



(...)



Het was wéér mijn vader. Hij vroeg of ik genoegen nam met 45 vierkante meter op de Herengracht. Ik zei natuurlijk nee. Want het was op de tweede verdieping. En ik wil een tuin! Ben trouwens verliefd op Ron. Een echte soldaat. Hij maakt onze bommen en heeft de hand weten te leggen op 53 ijzeren staven!