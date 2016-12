Ik ben een meester in het valse spel geworden

Mijn dochter had dat ook als we een spelletje speelden.



Dan deed ze alles heel ­keurig. Speelde ik expres een beetje vals, dan kwam er een tranenvloed.



Koning moet ik ook niet in de maling nemen.



"Niet doen, opa!" En dan wil hij me meteen slaan, wat natuurlijk ook verboden is. Dus we ruilen uit, ik speel niet vals en hij slaat me niet.



Mijn dochter wil ook niet dat ik valsspeel.



"Het is toch raar dat ik een vader heb die welbewust niet het goede voorbeeld wil ­geven."



Ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom heb ik de on­bedwingbare lust de spel­regels niet te nauw te nemen, terwijl ik ook wel zie dat dit

én irritant én onrechtvaardig is?



Het moet verzet zijn. Verzet tegen mijn vader. Mijn vader eiste dat ik me in alles keurig zou gedragen. Dat was een opvoedingsdoel, zoals dat vroeger heette. Speelden hij en ik een spelletje, dan wilde hij dat de beste, precies volgens de regels, zou winnen. Dat was hij dan.