Ieder ­argument droeg een condoom in het RTL-debat

In groep acht zat ik met Jos, Ankie, Paco en Waldemar in het debatteerteam van mijn basisschool.



Een leraar bracht ons een paar keer per jaar in een busje naar een gymzaal in een andere stad. We waren nagenoeg onverslaanbaar. En niet eens zozeer omdat we uitblonken in het voeren van geordende discussies, nee, we waren ­onverslaanbaar omdat we allemaal verliefd waren op Ankie. Zelfs Ankie was verliefd op Ankie.



Het allermooiste aan Ankie was dat ze helemaal niet op een Ankie leek.



Meer op een Sophie of een Carmen. Haar vader verkocht zonnebanken. Ankie had dus ook een zonnebank op haar kamer. Ze lag elke dag onder de uv-lichtbuizen en hierdoor zag ze er altijd uit alsof ze net terug was van vakantie. Ze rook naar de zomervakantie. Franse douchegel en suikerpinda's. Ankie was de zes weken vrij waar je zes weken mee wilde vrijen.



Gisteravond keek ik naar het debat op RTL4, maar ik zag helaas geen Jos, Ankie, Paco of Waldemar. Ik zag geen vuur. Geen verliefdheid. Nee, ik zag een soort collectieve imagoschadebeperking. Niemand wilde door de mand vallen. Niemand wilde door het ijs zakken. ­Iedereen stond met zestig heliumballonnen in de hand, waardoor vallen of zakken onmogelijk was.



En er was een naaldenverbod. Het was allemaal te veilig. Ieder ­argument droeg een condoom. Ik zag vijf volwassen mannen in vijf kapotte botsauto's zitten. De lijsttrekkers stuurden wel en ze maakten autogeluiden met hun mond, maar er was geen elektriciteit. Er waren geen vonken. Dit was geen debat, dit was een aarzelend vriendschapsverzoek op Facebook.