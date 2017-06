Hutje bij mutje aan de Sloterplas

Al jaren bezoek ik Amsterdam Wests hidden gem: de Sloterplas. Eens per week een rondje hardlopen, op zondagmiddag een drankje bij het sympathieke Hotel Buiten of in de zomermaanden zonnen op het strand van de Varkensbaai. Sinds vorige week is die omgedoopt tot het Sloterstrand.



Met deze nieuwe naam is ook een pittig pr-offensief gestart. Er was bijna geen ontkomen aan, overal viel te lezen hoe vet het strand in West is geworden. De mossels voorkomen blauwalg, de Share Your Beach Shop leent gratis een bootje, opblaaskrokodil of strandstoel. En een foodtruck of ijscokar stilt de lekkere trek. Allemaal geweldig mooie en hartverwarmende initiatieven, maar...



Vorige week zaterdag wilde ik voor het eerst weer eens mijn vertrouwde stekkie opzoeken. Aangekomen bij het Sloterstrand viel mijn mond open van verbazing. Ik zag minstens vijftig scooters geparkeerd staan. Voor mijn fiets was al helemaal geen officieel plekje meer te vinden. Ik werd er een beetje stil van. Nee, ik lieg, ik walgde. Het hele strand lag hutje bij mutje. Een aantal mensen stond in de kokende blotelijvenmenigte met een wegwerpbarbecue de boel ook nog eens flink te doorroken.